«Черные лесорубы» в Красноярском крае потеряли в объемах заготовки

Общий объем незаконной вырубки сократился до 23,1 тыс. кубометров.

За первые полгода 2023 в Красноярском крае объем незаконно заготовленной древесины сократился на 25% и составил 23,1 тыс. куб метров, сообщили в региональном Минлесхозе.

Мы наблюдаем положительную динамику по снижению фактов незаконных рубок лесных насаждений по сравнению с 2022 и 2021. Этого нам удалось достичь благодаря укреплению лесного надзора: увеличены маршруты патрулирования и количество рейдов, в помощь специалистам закупили новые современные беспилотники, незаконные рубки выявляем также при помощи космомониторинга», — рассказал глава ведомства Алексей Панов.

Он также отметил, что с начала года было проведено 5 780 рейдов. Средний маршрут наземного патрулирования оперативной группы составляет — 100 км.

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