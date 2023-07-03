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Многопрофильный медцентр открыли в Октябрьском районе Красноярска

Многопрофильный медцентр открыли в Октябрьском районе Красноярска
Иллюстрация: «Клиника в Октябрьском»

Кроме приема врачей основных направлений, на его базе разместили лабораторию и травмпункт.

#НОВОСТИ

В июне 2023 частное здравоохранение приросло еще одним учреждением : в Октябрьском районе начал работу медицинский центр «Клиника в Октябрьском».

В этом формате запустился новый филиал «Клиники в Северном». В нем сформировали пул специалистов по всем основным направлениям — от терапии до психологии. В центре же по необходимости можно пройти лабораторную диагностику и сделать УЗИ или ЭКГ. Процедурный кабинет и травмпункт тоже находятся на территории «Клиники в Октябрьском».

Подробнее о технологиях, уже внедренных в работу многопрофильного центра, и какие возможности стали доступны жителям Октябрьского района, «ДК» рассказывал здесь.

Автор: Петр Савельев
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