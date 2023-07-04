Красноярских предпринимателей научат цифровизации продаж

Свой опыт бизнесменам и руководителям передаст топ-менеджер крупнейшего digital-интегратора РФ.

10 июля «Точка кипения» станет площадкой одного из главных бизнес-событий месяца — воркшопа AGIMA в Красноярске.

AGIMA — один из ведущих digital-интеграторов страны, среди проектов которого сотрудничество со Сбером, «Пятерочкой», Leroy Merlin, Северсталью, Росэнергоатомом. Экспертом со стороны компании выступит Петр Федюшкин, директор AGIMA Partners’ Club.

Спикерами станут и красноярские бизнесмены: Алексей Демешко, основатель и руководитель digital-агентства Alente; Иван Санников, основатель и руководитель компании «Бизнес Системы».

Воркшоп рассчитан на:

владельцев бизнеса, которые хотят выйти на новый уровень управления;

директоров и руководителей, которые нацелены на выполнение плана продаж;

менеджеров и маркетологов, которым нужны новые инструменты поиска и удержания клиентов.

Программу разделят на несколько блоков — подробнее о них «ДК» рассказывал здесь.

Стать участником можно бесплатно, но понадобится предварительная регистрация.