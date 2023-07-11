Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.07
91,68
99,81
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Октябрьском районе Красноярска работает многопрофильная клиника для всей семьи

В Октябрьском районе Красноярска работает многопрофильная клиника для всей семьи
Иллюстрация: ООО «Вектор»

Клиника VEKA работает на рынке медицинских услуг в Красноярске уже год. Семейная многопрофильная Клиника находится в микрорайоне Удачный на ул. Живописная.

#НОВОСТИ

В клинике три отделения: взрослое, детское и лабораторно-диагностическое отделения. Прием пациентов ведут более 20 специалистов (в том числе кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории) по 20 направлениям медицины. Среди них —  терапия, кардиология, гастроэнтерология, оториноларингология, неврология, гинекология, акушерство, урология, эндокринология, физиотерапия, дерматовенерология, косметология, ортопедия, ревматология. Для детей работают педиатры, лор, ортопед, аллерголог, мануальный терапевт.

В лабораторно-диагностическом отделении клиники можно сдать около 7000 видов анализов. На высокоточном оборудовании экспертного класса пройти эндоскопию (ФГС и видеоколоноскопию), УЗИ всего организма, в том числе 3D-УЗИ по беременности с цветным фото малыша, ЭКГ, холтер, СМАД, спирограмму.

 

В Октябрьском районе Красноярска работает многопрофильная клиника для всей семьи 1

Для докторов клиники главная ценность — семья и ее здоровье, поэтому в Клинике VEKA большое внимание уделяют профилактике и диагностике заболеваний. Для удобства пациентов разработаны комплексные программы обследований и лечения для взрослых и детей с обязательным прохождением анализов, УЗИ и приемов врачей. Есть программа для беременных, а также школа для будущих мам с гестационным дабетом.

Клиника работает без выходных, записаться на прием, диагностику и анализы можно в любое удобное время. В медцентре четко организована запись пациентов, поэтому нет очередей и не нужно долго ждать приема врача, рядом большая парковка. В детском отделении клиники есть игровая зона, где дети могут поиграть в развивающие настольные игры, почитать книги, раскрасить любимых героев. В кабинете у педиатра, лора и в зоне ожидания установлены телевизоры, транслирующие мультфильмы. Это позволяет отвлечь ребенка, снизить тревогу и сделать посещение максимально комфортным.

В Октябрьском районе Красноярска работает многопрофильная клиника для всей семьи 2

Недавно DK.RU рассказывал, как в клинике отметили свой первый день рождения.  Фоторепортаж смотрите тут

 
Клиника VEKA:
ул. Живописная, 1/1;
режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00;
анализы с 07:30 до 19:30;
тел. (391) 230-00-03
vekaclinic.ru
vk.com/vekaclinic
t.me/vekaclinic
 
Лицензия ЛО41-01019-24/00553015 от 21.06.22 г.
 
ООО «Вектор» (Клиника VEKA), юридический адрес: 660011, г. Красноярск, ул. Живописная, 1/1, пом. 58.
 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 
Реклама, LjN8JyiNU 
Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадахВ Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадах
  • В ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и NikeВ ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и Nike
  • Замдиректора ДК «Свердловский» в Красноярске подозревают в хищении средств работниковЗамдиректора ДК «Свердловский» в Красноярске подозревают в хищении средств работников
  • В Красноярске закрыли бар «Чё почём»В Красноярске закрыли бар «Чё почём»
  • Строительство дома в формате «одного окна»: чем оно выгодно для покупателя?Строительство дома в формате «одного окна»: чем оно выгодно для покупателя?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.