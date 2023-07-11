В Октябрьском районе Красноярска работает многопрофильная клиника для всей семьи

В клинике три отделения: взрослое, детское и лабораторно-диагностическое отделения. Прием пациентов ведут более 20 специалистов (в том числе кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории) по 20 направлениям медицины. Среди них — терапия, кардиология, гастроэнтерология, оториноларингология, неврология, гинекология, акушерство, урология, эндокринология, физиотерапия, дерматовенерология, косметология, ортопедия, ревматология. Для детей работают педиатры, лор, ортопед, аллерголог, мануальный терапевт.

В лабораторно-диагностическом отделении клиники можно сдать около 7000 видов анализов. На высокоточном оборудовании экспертного класса пройти эндоскопию (ФГС и видеоколоноскопию), УЗИ всего организма, в том числе 3D-УЗИ по беременности с цветным фото малыша, ЭКГ, холтер, СМАД, спирограмму.

Для докторов клиники главная ценность — семья и ее здоровье, поэтому в Клинике VEKA большое внимание уделяют профилактике и диагностике заболеваний. Для удобства пациентов разработаны комплексные программы обследований и лечения для взрослых и детей с обязательным прохождением анализов, УЗИ и приемов врачей. Есть программа для беременных, а также школа для будущих мам с гестационным дабетом.

Клиника работает без выходных, записаться на прием, диагностику и анализы можно в любое удобное время. В медцентре четко организована запись пациентов, поэтому нет очередей и не нужно долго ждать приема врача, рядом большая парковка. В детском отделении клиники есть игровая зона, где дети могут поиграть в развивающие настольные игры, почитать книги, раскрасить любимых героев. В кабинете у педиатра, лора и в зоне ожидания установлены телевизоры, транслирующие мультфильмы. Это позволяет отвлечь ребенка, снизить тревогу и сделать посещение максимально комфортным.

Недавно DK.RU рассказывал, как в клинике отметили свой первый день рождения. Фоторепортаж смотрите тут