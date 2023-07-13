Список вероятных нелегальных кредиторов в Красноярском крае пополнился 13 компаниями
Почти все они незаконно называли себя ломбардами.
За второй квартал 2023 в Красноярском крае было выявлено пять компаний, с признаками ведения нелегальной финансовой деятельности. Об этом рассказали в красноярском отделении Банка России, который и ведет учет подобных организаций.
В частности это:
- ломбард «Аванс»;
- ломбард «Амалия»;
- ломбард «Глубокий карман»;
- ломбард «Енисей-А»;
- ломбард «Сибирский».
В июле же этот список уже пополнился еще восемью компаниями:
- «Аквамарин Плюс»;
- Комиссионный магазин «PROЛомбард»;
- ломбард «Империя»;
- ломбард 999;
- «Ломбард Голденяр»;
- «Ломбард-Империя»;
- «Ломбард-Капитал»;
- «Союз».
Основное нарушение, которое допускали эти организации, — неправомочное использование в названии слова «ломбард». В общей сложности за означенный период таких было 11 из 13.
Нужно понимать, что если заключить договор с нелегальным кредитором, то гарантий цивилизованного процесса получения займа, выплаты долга и сохранности залога никто не даст. Внимательно проверять финансовую организацию надо не только, когда вкладываешь свои деньги, но и когда их берешь в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми и этическими проблемами", — комментирует красноярским ЦБ Сергей Журавлев.
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