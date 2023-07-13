Список вероятных нелегальных кредиторов в Красноярском крае пополнился 13 компаниями

Почти все они незаконно называли себя ломбардами.

За второй квартал 2023 в Красноярском крае было выявлено пять компаний, с признаками ведения нелегальной финансовой деятельности. Об этом рассказали в красноярском отделении Банка России, который и ведет учет подобных организаций.

В частности это:

ломбард «Аванс»;

ломбард «Амалия»;

ломбард «Глубокий карман»;

ломбард «Енисей-А»;

ломбард «Сибирский».

В июле же этот список уже пополнился еще восемью компаниями:

«Аквамарин Плюс»;

Комиссионный магазин «PROЛомбард»;

ломбард «Империя»;

ломбард 999;

«Ломбард Голденяр»;

«Ломбард-Империя»;

«Ломбард-Капитал»;

«Союз».

Основное нарушение, которое допускали эти организации, — неправомочное использование в названии слова «ломбард». В общей сложности за означенный период таких было 11 из 13.

Нужно понимать, что если заключить договор с нелегальным кредитором, то гарантий цивилизованного процесса получения займа, выплаты долга и сохранности залога никто не даст. Внимательно проверять финансовую организацию надо не только, когда вкладываешь свои деньги, но и когда их берешь в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми и этическими проблемами", — комментирует красноярским ЦБ Сергей Журавлев.

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