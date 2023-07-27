Добывать руду на Таймыре будут без участия людей

Полностью вывести человека из производственной цепочки не получится, но непосредственно в добыче люди принимать участия не будут.

Одна из шахт рудника «Скалистый», который разрабатывается «Норникелем» на севере Красноярского края, станет автономной к 2025, рассказала пресс-служба группы в ее официальном телеграм-канале.

Добывать руду безлюдным способом планируют на шахте „Глубокая“ рудника „Скалистый“. Будущая шахта — на стадии проектирования: она расположится на глубине от 1 500 до 1 800 метров. К 2025 году добывать руду здесь будут в максимально автономном режиме», — сказано в сообщении.

Это будет первый подобный проект, реализованный металлургами. Сейчас рудник «Скалистый» обладает пятью шахтами, две из которых — самые глубокие в Евразии (более 2 км). Основная добыча ведется на глубине 700.. 900 метров. Объем добычи — 2,5 млн тонн руды.

Руды здесь очень богатые, перспективные, они будут на долгие годы определять конкурентные преимущества нашей цветной металлургии. Соответственно давать возможность для дальнейшего развития высокотехнологичных секторов экономики РФ», — отметил во время вчерашнего визита в Норильск врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

Проект модернизации и развития «Скалистого» оценивается в 220 млрд рублей. Реализуемые в этом проекте решения, в практике горнорудной промышленности являются уникальными и не имеют аналогов в России и Евразии. После выполнения всего запланированного к 2030 добыча на нем увеличится в 2,5 раза.

Читайте также: