Из Красноярска можно будет на поезде добраться до кемеровского курорта «Горная Саланга»

С 4 августа красноярцы смогут добраться на межрегиональном пригородном поезде до таежного горнолыжного курорта в Кемеровской области

С 4 августа на Красноярской железной дороге начнет курсировать межрегиональный пригородный поезд Красноярск – Кия-Шалтырь (поселок Белогорск Кемеровской области). Его добавили в расписание по просьбам пассажиров.

Таким образом, в маршрутную сеть КрасЖД войдет новый участок протяженностью более 200 км. Он охватит 9 станций направления Назарово – Кия-Шалтырь, ранее с ними не было пригородного пассажирского сообщения.

В Красноярском крае это остановочные пункты Назаровского района - Сереж, Глядень, Красная сопка, а также Шарыповского района – Шушь, Дубинино, Инголь. В Кемеровской области – станции Полуторник, Саланга и Кия-Шалтырь Тисульского района.

Маршрут улучшит транспортное сообщение с отдаленными населенными пунктами двух регионов и обеспечит связь с крупным туристическим комплексом Кемеровской области – таежным горнолыжным курортом «Горная Саланга».

Ранее в Салангу ходил пассажирский поезд, но «РЖД» стало невыгодно сохранять маршрут и в 2013 году это направление было отменено. Но потребность у спортсменов и туристов осталась. Вопрос решился через краевое субсидирование и формат пригородного сообщения.

Из Красноярска в Кия-Шалтырь поезд будет отправляться по пятницам в 21:50. Прибытие в Кия-Шалтырь – в 07:39.

Со станции Кия-Шалтырь в Красноярск состав будет ходить по воскресеньям. Отправление в 20:10, прибытие в Красноярск – в 06:09.

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