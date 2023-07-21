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КрасЖД построит и модернизирует 17 железнодорожных мостов

КрасЖД построит и модернизирует 17 железнодорожных мостов
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Общий объем инвестпрограммы магистрали в этом году составляет почти 37 млрд рублей.

#НОВОСТИ

До конца 2023 на Восточном полигоне Красноярской железной дороги планируется построить более 46 км нового полотна, включая строительство и модернизацию 17-ти мостовых переходов, сообщили в пресс-службе магистрали.

В развитие КрасЖД в этом году будет вложено 36,7 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2022. По итогу первого полугодия в инфраструктурное и технологическое обновление магистрали инвестировано уже 16,8 млрд рублей. Большая часть этих денег — 10,3 млрд — пошла участок дороги Междуреченск — Тайшет, с которого и начинается Восточный полигон.

В целом, КрасЖД ведет работы на 35 объектах линии Междуреченск — Тайшет, которая максимально задействована в пропуске грузового транзита из Западной Сибири к погранпереходам и портам Дальнего Востока. На однопутных участках прокладываются вторые пути, обновляются устройства энергетики и связи», — рассказали в компании.

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Автор: Петр Савельев
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