В Красноярском крае могут построить атомную станцию

Малая атомная станция может появиться на севере региона. Об этом заявил и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края на форуме «Технопром».

Это будет первая атомная станция в Красноярском крае. По словам Александра Ананьева, и. о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ, рамочное соглашение между краем и Росатомом готовится к подписанию на Восточном экономическом форуме.

«Строительство атомной станции может начаться в 2028. Ее строительство займет 5-6 лет. В качестве территории реализации рассматривается Эвенкия, поселок Байкит», — заявил г-н Ананьев.

Выбор в пользу Эвенкии он объясняет острой ситуацией по модернизации существующего энергокомплекса.

Туда нужно вкладывать миллиарды рублей. Лучше их сразу вложить в более перспективный источник энергии», — считает министр.

Отметим, ежегодно регион вкладывает более 3,3 млрд рублей в организацию электроснабжения населенных пунктов. Примерно столько же тратится на организацию теплоснабжения.

Добавим, атомные станции малой мощности характеризуются компактностью, модульностью и быстрыми темпами строительства. Одну из первых планируется построить в Усть-Янском районе Якутии.

Читайте по теме:

В экономику Красноярского края за три ближайших года инвестируют минимум 1,5 трлн рублей Подобный объем вложений ожидается по четырем отраслевым программам. Всего в крае действует 23 подобные программы. Новости ДК Красноярск

Анна Гарнец: Тренд на технологический суверенитет уже не переломить С начала 2022 экономика страны, как и края, претерпевает серьезную трансформацию — впервые столь качественную и масштабную с момента перехода на рыночные рельсы. Новости ДК Красноярск