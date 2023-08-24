В Красноярском крае могут построить атомную станцию
Малая атомная станция может появиться на севере региона. Об этом заявил и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края на форуме «Технопром».
Это будет первая атомная станция в Красноярском крае. По словам Александра Ананьева, и. о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ, рамочное соглашение между краем и Росатомом готовится к подписанию на Восточном экономическом форуме.
«Строительство атомной станции может начаться в 2028. Ее строительство займет 5-6 лет. В качестве территории реализации рассматривается Эвенкия, поселок Байкит», — заявил г-н Ананьев.
Выбор в пользу Эвенкии он объясняет острой ситуацией по модернизации существующего энергокомплекса.
Туда нужно вкладывать миллиарды рублей. Лучше их сразу вложить в более перспективный источник энергии», — считает министр.
Отметим, ежегодно регион вкладывает более 3,3 млрд рублей в организацию электроснабжения населенных пунктов. Примерно столько же тратится на организацию теплоснабжения.
Добавим, атомные станции малой мощности характеризуются компактностью, модульностью и быстрыми темпами строительства. Одну из первых планируется построить в Усть-Янском районе Якутии.
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