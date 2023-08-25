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Приютам для животных Красноярска увеличили размер субсидии

Приютам для животных Красноярска увеличили размер субсидии
Иллюстрация: freepik / freepik

Постановление об этом подписал глава города Владислав Логинов. Каждый приют теперь может получить из бюджета до 1 млн рублей. В 2022 каждый приют мог рассчитывать максимум на 350 тысяч.

#НОВОСТИ
Всего в этом году на поддержку приютов предусмотрено 5 млн. Для сравнения, в 2022 эта сумма составляла 1 млн рублей. 
 
Для получения субсидии у приютов для бездомных животных не должно быть долгов. Получить средства могут только немуниципальные приюты. У них обязательно должны быть отдельные здания, строения или сооружения для содержания животных, а также земельный участок. Здания и участок могут быть у приюта в собственности, аренде или в безвозмездном пользовании на срок не менее 1 года. Приют должен быть социально ориентированной некоммерческой организацией или субъектом малого и среднего предпринимательства. Необходимо иметь лицензию на ветеринарную деятельность. Также организация не должна быть в реестре недобросовестных поставщиков государственных и муниципальных услуг.
 
Субидии предоставляются на конкурсной основе. Нужно подать заявку и предоставить сметы. Средства можно потратить на покупку ветеринарного оборудования, транспорта для перевозки животных, оборудования для отлова и содержания животных, строительство и ремонт вольеров, операционных, ограждений, площадок для выгула, обеспечение электроснабжением или водоснабжением. Субсидия не может превышать 80% от необходимых приюту средств. Потратить средства нужно до конца 2023. 
 
Заявки от желающих получить поддержку будут принимать в департаменте городского хозяйства. Пока прием не стартовал. О начале заявочной компании предупредят за 5 дней.
 
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Автор: Петр Савельев
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