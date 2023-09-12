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В Центробанке рассказали о новой схеме мошенничества в Красноярском крае

В Центробанке рассказали о новой схеме мошенничества в Красноярском крае
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

Злоумышленники звонят под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать.

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Также мошенники могут сообщить, что нужно переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план, отключить платную услугу, сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.
 
В беседе человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр или сообщить код для входа в личный кабинет мобильного оператора. В итоге абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. 
 
В Центробанке отметили, что по итогам первого полугодия 2023 Банк России инициировал блокировку 373,6 тыс. телефонных номеров, которые злоумышленники использовали для обмана людей. Сейчас в Госдуме находится законопроект, предусматривающий возможность проверки финансовыми организациями сведений об абоненте с использованием баз данных операторов связи. Сегодня только некоторые банки делают это.
Создаются новые законы для противодействия мошенничеству, выстраиваются алгоритмы борьбы с хищениями. Но каждому из нас следует быть внимательным и бдительным. Знание схем и легенд мошенников помогает избежать потерь. Банк России следит за распространением мошеннических сценариев. Когда фиксируется массовое применение новых схем, информация о них публикуется на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам», — сообщил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев. 
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Автор: Петр Савельев
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