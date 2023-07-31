Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.07
90,97
99,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мобильные мошенники украли у красноярцев более 1,5 млрд рублей

Мобильные мошенники украли у красноярцев более 1,5 млрд рублей
Иллюстрация: freepik.com

Только за последнюю неделю путем обмана у жителей края было похищено свыше 100 млн рублей.

#НОВОСТИ

За последнюю неделю июля 2023 мобильные мошенники похитили у жителей Красноярского края 106,1 млн рублей, а с начала года — 1,57 млрд. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По данным ведомства, жертвами злоумышленников за неполные семь месяцев стало 6 618 жителей края.

При этом стоит отметить, что за весь 2022 кибермошенники украли у красноярцев 1,67 млрд рублей. В тот период, по информации полиции, каждое четвертое преступление в Красноярском крае относилось к этой области.

Читайте также:

Список вероятных нелегальных кредиторов в Красноярском крае пополнился 13 компаниями

Почти все они незаконно называли себя ломбардами.

Сергей Журавлев: «QR-код для снятия наличных может быть использован мошенниками»

Кибермошенники снова расширили свой арсенал обманных методов отъема денег у людей. Теперь они добрались до QR-кодов.

Красноярским предпринимателям под видом Роспотребнадзора звонят мошенники

На этой неделе в управление Роспотребнадзора по краю поступили десятки звонков от индивидуальных предпринимателей и компаний.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В трети красноярских стройорганизаций недовольны портфелем заказовВ трети красноярских стройорганизаций недовольны портфелем заказов
  • Красноярск ожидает жара до 30 градусовКрасноярск ожидает жара до 30 градусов
  • Экс-соратник Быкова не прошел на выборы губернатора Красноярского краяЭкс-соратник Быкова не прошел на выборы губернатора Красноярского края
  • В Красноярске закрывается бар «Святые ребрышки»В Красноярске закрывается бар «Святые ребрышки»
  • Nikkei Cuisine Александра Митракова откроется для красноярцев 1 августаNikkei Cuisine Александра Митракова откроется для красноярцев 1 августа
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.