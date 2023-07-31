Мобильные мошенники украли у красноярцев более 1,5 млрд рублей

Только за последнюю неделю путем обмана у жителей края было похищено свыше 100 млн рублей.

За последнюю неделю июля 2023 мобильные мошенники похитили у жителей Красноярского края 106,1 млн рублей, а с начала года — 1,57 млрд. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По данным ведомства, жертвами злоумышленников за неполные семь месяцев стало 6 618 жителей края.

При этом стоит отметить, что за весь 2022 кибермошенники украли у красноярцев 1,67 млрд рублей. В тот период, по информации полиции, каждое четвертое преступление в Красноярском крае относилось к этой области.

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Почти все они незаконно называли себя ломбардами.

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