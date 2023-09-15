Пятый элемент: красноярские ученые сделали высокопрочный бетон из стекла
Ученые СО РАН с коллегами из СФУ разработали технологию получения высокопрочного бетона на основе отходов промышленного и бытового стекла.
Количество стекла в составе достигает 90%. Его использование уменьшит количество неразлагаемых стекольных отходов, которые сложны в утилизации — стекло практически не разлагается. Кроме того, стеклобетон дешевле и прочнее аналогов.
По информации научного центра Сибирского отделения РАН, стекло в качестве наполнителя для бетонных составов обычно снижает прочность материала из-за химического взаимодействия стекла и цемента. Поэтому исследователи решили измельчить битое стекло до 50 микрометров. В качестве связующего элемента использовалось стекло, измельченное еще больше.
Содержащийся в стекле оксид кремния, вступая в химическую реакцию с добавленным оксидом кальция, превращается в силикат кальция. Именно этот элемент выполняет роль связующего вещества в стеклобетонном материале. Силикат кальция позволяет исключить из состава строительного материала цемент — это кратно в разы снижает энергозатраты.
При увеличении концентрации тонкоизмельченного стекла и оксида кальция с 20 до 50%, прочность стеклобетона становится выше в 2,5 раза.
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