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Пятый элемент: красноярские ученые сделали высокопрочный бетон из стекла

Пятый элемент: красноярские ученые сделали высокопрочный бетон из стекла
Иллюстрация: pgg.sbras.ru

Ученые СО РАН с коллегами из СФУ разработали технологию получения высокопрочного бетона на основе отходов промышленного и бытового стекла.

#НОВОСТИ

Количество стекла в составе достигает 90%. Его использование уменьшит количество неразлагаемых стекольных отходов, которые сложны в утилизации — стекло практически не разлагается. Кроме того, стеклобетон дешевле и прочнее аналогов.

По информации научного центра Сибирского отделения РАН, стекло в качестве наполнителя для бетонных составов обычно снижает прочность материала из-за химического взаимодействия стекла и цемента. Поэтому исследователи решили измельчить битое стекло до 50 микрометров. В качестве связующего элемента использовалось стекло, измельченное еще больше.

Содержащийся в стекле оксид кремния, вступая в химическую реакцию с добавленным оксидом кальция, превращается в силикат кальция. Именно этот элемент выполняет роль связующего вещества в стеклобетонном материале. Силикат кальция позволяет исключить из состава строительного материала цемент — это кратно в разы снижает энергозатраты.

При увеличении концентрации тонкоизмельченного стекла и оксида кальция с 20 до 50%, прочность стеклобетона становится выше в 2,5 раза.

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Автор: Петр Савельев
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