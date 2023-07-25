Коммуникации бизнеса и власти могут пересмотреть с учетом мнения красноярских металлургов
В ближайшее время их идеи будут направлены в правительство РФ. Уже сейчас они поддержаны на уровне РСПП.
Российский союз промышленников и предпринимателей планирует в ближайшее время направить в правительство РФ предложения по модернизации государственных информационных систем (ГИС). Об этом стало известно по итогам заседания координационного совета организации.
Таких систем сейчас более ста, и зачастую они имеют разное функциональное исполнение, в зависимости от органов власти, которые ими пользуются. Кроме того, различные ГИС требуют у бизнес-структур предоставлять идентичную информацию, что приводит к существенному и неоправданному росту нагрузки на сотрудников компаний и, как следствие, затрат», — заявил на совещании президент РСПП Александр Шохин.
О том же в июне этого года говорил президент «Норникеля» Владимир Потанин, выступая на VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Он отмечал, что ГИС сегодня работают по разным стандартам и, к тому же, «очень быстро плодятся». По итогам того мероприятия металлурги подготовили аналитический доклад и предложения по унификации процессов взаимодействия бизнеса с государством, которые были направлены в комитеты и отраслевые комиссии РСПП для обсуждения и рассмотрения.
По итогам было принято решение поддержать предложения «Норникеля», а также доработать поступившие от компаний дополнительные предложения по усовершенствованию отдельных ГИС. Когда эта часть работы будет закончена, все идеи будут направлены в правительство РФ.
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