За лето вырос спрос на продукцию красноярских ИТ-компаний
Летом 2023 крупные краевые представители ИТ-отрасли сообщали о росте спроса на свои услуги. Ситуация характерна для нескольких регионов Сибири.
Об этом сообщает пресс-служба красноярского отделения Банка России.
В первую очередь рост связан с тем, что зарубежное ПО стало недоступно из-за санкций. Один из участников рынка рассказал, что есть тренд на разработку ПО под заказ. По этому пути сейчас идут крупные компании.
По данным Российского фонда развития информационных технологий, в 2022 предприятия Красноярского края купили по программе «Российский софт с 50% скидкой» более 12 тысяч лицензий на отечественное ПО. Это в 5,5 раза больше в сравнении с 2021. Наиболее востребованно ПО оказалось в сфере торговли, общепита и гостиничного бизнеса.
Сейчас в регионе высокий спрос на разработчиков среднего и высокого уровней. Также есть потребность в инфраструктуре и оборудовании.
Продолжение тенденций и дальнейшая реализация программ по переводу многих объектов критической инфраструктуры на отечественное ПО может увеличить вклад ИТ-отрасли в экономику Сибири», — считает управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
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