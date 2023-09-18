Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.09
96,63
103,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

За лето вырос спрос на продукцию красноярских ИТ-компаний

За лето вырос спрос на продукцию красноярских ИТ-компаний
Иллюстрация: tirachardz / ru.freepik.com

Летом 2023 крупные краевые представители ИТ-отрасли сообщали о росте спроса на свои услуги. Ситуация характерна для нескольких регионов Сибири.

#НОВОСТИ
Об этом сообщает пресс-служба красноярского отделения Банка России. 
 
В первую очередь рост связан с тем, что зарубежное ПО стало недоступно из-за санкций. Один из участников рынка рассказал, что есть тренд на разработку ПО под заказ. По этому пути сейчас идут крупные компании. 
 
По данным Российского фонда развития информационных технологий, в 2022 предприятия Красноярского края купили по программе «Российский софт с 50% скидкой» более 12 тысяч лицензий на отечественное ПО. Это в 5,5 раза больше в сравнении с 2021. Наиболее востребованно ПО оказалось в сфере торговли, общепита и гостиничного бизнеса.
 
Сейчас в регионе высокий спрос на разработчиков среднего и высокого уровней. Также есть потребность в инфраструктуре и оборудовании. 
Продолжение тенденций и дальнейшая реализация программ по переводу многих объектов критической инфраструктуры на отечественное ПО может увеличить вклад ИТ-отрасли в экономику Сибири», — считает управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Кому отдали места в Горсовете лидеры партийКому отдали места в Горсовете лидеры партий
  • Дата старта отопительного сезона в Красноярске переноситсяДата старта отопительного сезона в Красноярске переносится
  • Какие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat RussiaКакие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat Russia
  • Пятый элемент: красноярские ученые сделали высокопрочный бетон из стеклаПятый элемент: красноярские ученые сделали высокопрочный бетон из стекла
  • В Сибири начали закрывать школы из-за COVID-19В Сибири начали закрывать школы из-за COVID-19
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.