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Красноярская пиарщица стала лицом форума «Pr-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию»

Красноярская пиарщица стала лицом форума «Pr-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию»
Иллюстрация: Ассоциация организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда»

Ира Билай стала лицом форума «Pr-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию». Он пройдет в Красноярске 22...23 ноября. Визуал мероприятия создал искусственный интеллект.

#НОВОСТИ
Я часто меняю цвет волос — розовый, фиолетовый, синий, голубой. Поэтому в референсах, созданных нейросетью, себя узнала», — рассказала Ира Билай. — Правда,  почти никто в этом визуале не видит меня. Но, наверное, это и не совсем я, а скорее, цифровая героиня мероприятия». 
На форуме с лекциями и мастер-классами выступят 35 профессионалов из Москвы, Питера, Самары, Уфы, Барнаула и Красноярска. Спикеров также представили на сайте в образах, которые создавала нейросеть. На форуме будет работать десять секций: «ИИ: новые возможности», «НейроSMM», «Текстомания», «PR-профи»,  «Event: как сделать красиво», «PR в HR: сильные брендом», «Блогосфера: от ТЗ до результата», «Я — бренд», «Искусство видеть», «Кейснонстоп».
 
Мероприятие пройдет в конгресс-холле СФУ. Форум проводит Ассоциация организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда». Соорганизаторы события — Сибирский федеральный университет и Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
 
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Форум проводит Ассоциация организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда». Соорганизаторами события выступают СФУ и Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

 
 
Автор: Петр Савельев
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