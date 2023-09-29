Новым министром экономики Красноярского края стала Татьяна Магдибур

О назначении объявили на первом заседании VI сессии Законодательного собрания 29 сентября.

Депутаты Заксобрания Красноярского края согласовали кандидатуру Татьяны Магдибур: 29 сентября ее назначили на должность министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области экономического развития.

Кандидатуру Татьяны Магдибур внес Михаил Котюков: в рамках выборной программы он заявлял о значительных кадровых перестановках в управлении региона.

Справка Татьяна Магдибур родилась 13 апреля 1974 года. Окончила Красноярский государственный университет, экономист по специальности «Мировая экономика». Работала в банке, главном финансовом управлении администрации Красноярского края, СФУ, Министерстве финансов РФ. С 2019 Татьяна Магдибур занимала пост замминистра экономики и регионального развития края, а в августе 2023 стала советником губернатора региона.

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