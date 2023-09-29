Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.09
96,50
101,97
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новым министром экономики Красноярского края стала Татьяна Магдибур

Новым министром экономики Красноярского края стала Татьяна Магдибур
Иллюстрация: vk.com / Законодательное собрание Красноярского края

О назначении объявили на первом заседании VI сессии Законодательного собрания 29 сентября.

#НОВОСТИ

Депутаты Заксобрания Красноярского края согласовали кандидатуру Татьяны Магдибур: 29 сентября ее назначили на должность министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области экономического развития.

Кандидатуру Татьяны Магдибур внес Михаил Котюков: в рамках выборной программы он заявлял о значительных кадровых перестановках в управлении региона.

Справка

 
Татьяна Магдибур родилась 13 апреля 1974 года. Окончила Красноярский государственный университет, экономист по специальности «Мировая экономика». Работала в банке, главном финансовом управлении администрации Красноярского края, СФУ, Министерстве финансов РФ. С 2019 Татьяна Магдибур занимала пост замминистра экономики и регионального развития края, а в августе 2023 стала советником губернатора региона.
 

Читайте далее:

Губернатор Михаил Котюков предложил кандидатуры членов нового правительства

Сегодня Михаил Котюков, губернатор края, внес в Заксобрание на согласование кандидатуры своих заместителей, заместителя председателя правительства и министра экономического развития.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Андрей Метцлер перешел в «Русал Аэро»Андрей Метцлер перешел в «Русал Аэро»
  • Из Абакана запустят рейс в Санкт-ПетербургИз Абакана запустят рейс в Санкт-Петербург
  • ТОП-100: рейтинг самых успешных компаний Красноярского краяТОП-100: рейтинг самых успешных компаний Красноярского края
  • «Восточный экспресс» заехал на авторынок Сибири«Восточный экспресс» заехал на авторынок Сибири
  • Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.