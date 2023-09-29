Новым министром экономики Красноярского края стала Татьяна Магдибур
О назначении объявили на первом заседании VI сессии Законодательного собрания 29 сентября.
Депутаты Заксобрания Красноярского края согласовали кандидатуру Татьяны Магдибур: 29 сентября ее назначили на должность министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области экономического развития.
Кандидатуру Татьяны Магдибур внес Михаил Котюков: в рамках выборной программы он заявлял о значительных кадровых перестановках в управлении региона.
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