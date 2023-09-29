Экс-глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин не признал свою вину в суде

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Следующее судебное заседание пройдет 9 октября 2023

Сегодня в Центральном районном суде Красноярска состоялось первое судебное заседание по делу экс- председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и бывшего руководителя Краевого транспортного управления Константина Мандрова.

В ходе сегодняшнего заседания подсудимым огласили обвинительное заключение, их обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в конце декабря 2019 Юрий Лапшин отдал незаконное указание министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 млн руб. Во исполнение указаний руководства директор краевого учреждения подписал акт о выполнении Красноярск ТИСИЗ работ с заведомо ложными сведениями.

Кроме того, Константин Мандров обвиняется в получении взятки в особо крупном размере: по версии следствия, в 2020 он незаконно получил 5 млн руб. от представителя субподрядчика за подписание документов по проектированию метрополитена с недостатками и дальнейшее покровительство при исполнении контракта.

А Юрия Лапшина также обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности: по версии следствия, экс-председатель регионального правительства в отсутствие правовых оснований не утвердил заявку коммерческой организации для создания лесоперерабатывающего производства в Лесосибирске.

Сегодня Юрий Лапшин свою вину в суде не признал, Константин Мандров заявил, что выскажет свою позицию позже, после исследования доказательств. Следующее судебное заседание назначено на 9 октября 2023.

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