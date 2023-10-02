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Пальмы с улиц Красноярска переехали в торговые центры

Пальмы с улиц Красноярска переехали в торговые центры
Иллюстрация: администрация города

Часть экзотических деревьев переезжают с улиц Красноярска в торговые центры и спортивные сооружения. Речь идет о 65 деревьях, которые сильно выросли и не помещаются в теплицы УЗС.

#НОВОСТИ
На зимний период пальмы с согласования собственников ТЦ перевезли в «ПокровSky», «Зеленый», «Июнь» и «Апельсин», а также во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Еще 5 деревьям, которые также прибавили в росте, сейчас ищут варианты размещения. Ухаживать за экзотическими деревьями по-прежнему будут специалисты МП «УЗС». Но они выдадут рекомендации по уходу и содержанию каждого дерева специалистам в ТЦ и Дворце спорта.
 
Впервые пальмы в Красноярск привезли в 2001. На летний сезон их ежегодно вывозят из теплиц на улицы города. Всего в Красноярске растет 141 пальма и 56 туй.  
 
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Владислав Логинов, мэр Красноярска, во время посещения МП «Управление зеленого строительства», поделился планами замены сортов пальм.

Автор: Петр Савельев
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