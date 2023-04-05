В Красноярске старые пальмы хотят заменить на новые
Сегодня во время посещения МП «Управление зелёного строительства» такими планами поделился мэр Красноярска Владислав Логинов.
Посмотрел, как пережили зиму полюбившиеся горожанам пальмы и туи. Летом мы снова увидим их в городе. Озеленители говорят, пальмы сильно подросли, потяжелели, их стало сложнее перевозить и содержать. Предлагается постепенно заменить их менее высокорослыми и более раскидистыми сортами – поставил задачу проработать вопрос к следующему сезону», — написал в Telegram-канале Владислав Логинов.
По словам главы города, в Красноярске ежегодно в летнем сезоне на улицах стоит около 200 пальм. Сейчас обсуждается возможность заменить их на небольшие пальмы, которые привезут из южных районов России.
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