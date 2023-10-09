Красноярцы озвучили топ причин-провокаторов увольнения

Главными поводами горожане называют неадекватные требования руководства, ригидность организации рабочих процессов и отказ в повышении заработной платы.

Жители Красноярска рассказали, что может побудить их принять решение об увольнении с текущего места работы. В совместном исследовании Группы Ренессанс страхование и Зарплаты. ру сформировали топ-5 причин, из-за которых работники могут покинуть свою должность.

55% красноярцев рассказали, что минимум один раз меняли работу из-за конфликтов в коллективе. Но токсичная обстановка не всегда становится спусковым крючком: зачастую его роль «забирает» появление неадекватных требований к выполнению работы — об этом говорят 25% опрошенных.

Еще четверть жителей отмечают, что для них реперной точкой становится отказ работодателя в повышении заработной платы. 5% подчеркивают, что для них линия финиша — осознание невозможности изменений во внутренних процессах компании.

Среди самых весомых причин для увольнения также резкое увеличение объема задач (10%) и факт того, что токсичный коллега сохраняет свое рабочее место (5%).

Наиболее яркими проявлениями нездоровых отношений на работе сотрудники считают принуждение к выполнению задач за других сотрудников (40%), внушение чувства вины за своевременный уход с работы (35%) и подталкивание сотрудника к сомнениям в собственной профпригодности (25%). Из-за этого у подавляющего большинства красноярцев (82%) появляются проблемы со здоровьем, что только усиливает мотивацию к увольнению. Респонденты считают, что их бы удержала возможность взять дополнительный медицинский отпуск (40%). Каждому третьему (30%) достаточно будет возможности спокойного прохождения полноценного медицинского обследования, а 15% — настаивают, что работодатель должен ежегодно предоставлять сотрудникам комплексное обследование у врачей. Только так они смогут настроить баланс и не переживать по пустякам», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что на октябрь 2023 средняя стоимость полиса ДМС на одного сотрудника — 22-25 тыс. рублей.

Среди факторов, которые могли бы способствовать эффективной и комфортной работе — позитивные изменения в карьерном треке.

30% респондентов обрадовались бы возможности частичной удаленной работы. Для 20% увеличению количества „гормона счастья“ стало бы повышение в должности, а увольнение токсичного коллеги порадует 15% сотрудников», — отмечается в результатах опроса.

Еще по теме:

Красноярские HR-специалисты могут стать спикерами V конференции HuRma в ноябре 2023

Впервые организаторы конференции запустили открытый набор: спикерами могут стать эксперты в сфере HR, руководители компаний, бизнес-коучи и консультанты.

Наталья Сагитова: «Про подбор кадров на дефицитном рынке можно написать энциклопедию»

Что эффективнее для расширения штата: активный найм или удержание персонала? — Наталья Сагитова, директор консалтинговой компании PEOPLE, об изменении привычных HR-стратегий.

Олеся Волкова: как провести отпуск, чтобы не было мучительно больно

Послевкусие от закончившегося отпуска оказывается близким к разочарованию? О том, как этого избежать рассказывает и.о. директора Института педагогики, психологии и социологии СФУ Олеся Волкова.