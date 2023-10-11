Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
101,35
107,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае запустили школу кибербезопасности для старшеклассников

В Красноярском крае запустили школу кибербезопасности для старшеклассников
Иллюстрация: пресс-служба компании «КИБЕР Стратегия»

Проект охватит пять городов края. Первые занятия уже прошли в Красноярске.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

Компания «КИБЕР Стратегия» совместно с министерством цифрового развития Красноярского края, его подведомственным учреждением — «Центр информационных технологий» запустила серию открытых уроков по основам информационной безопасности для учеников старших классов школ. «Школа инфобеза» пройдет в 10 школах в городах: Красноярск, Ачинск, Железногорск, Сосновоборск, Канск.

Обучение основам информационной безопасности — тот вопрос, который нельзя откладывать в долгий ящик. С развитием технологий возникают новые виды киберугроз, растёт количество киберпреступлений. При этом дети и подростки входят в одну из групп риска. Мы готовили материалы для открытых уроков на основе практического опыта нашей компании, но постарались преподнести информацию в доступной форме. » — рассказывает о проекте руководитель отдела продаж компании «КИБЕР Стратегия» Павел Стригин.

В Красноярском крае запустили школу кибербезопасности для старшеклассников 1

Фото: пресс-служба компании «КИБЕР Стратегия»

Первый урок «Школы инфобеза» прошел в красноярской гимназии № 1 «Универс». В нем принял участие и.о. министра цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Такие уроки помогают повысить грамотность учащихся в вопросах безопасности в сети, способствуют формированию информационно-коммуникационной культуры у обучающихся как фактора защиты в информационном обществе. Важно научить школьников базовым правилам, которые помогут избежать различных рисков при пользовании персонального компьютера и смартфона, работе в Интернете и в целом, так называемой, „кибергигиене“» — отметил он.

В Красноярском крае запустили школу кибербезопасности для старшеклассников 2

Фото: пресс-служба компании «КИБЕР Стратегия»

В планах организаторов расширение количества школ, участвующих в проекте «Школа инфобеза», чтобы обратить внимание школьников на существующие киберугрозы и помочь им позаботиться о своей безопасности в сети.

Компания «КИБЕР-Стратегия» — это команда высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы над ИТ-проектами разного уровня сложности. Она занимается внедрением решений в области защиты промышленной информации, в том числе для критически значимой инфраструктуры, при помощи отечественных продуктов. Также ее специалисты проводят аудит информационной безопасности в компаниях Красноярска и инструктируют их сотрудников по этому вопросу, что существенно снижает риски возникновения киберугроз.

В 2022 руководитель компании Александр Корощенко получил премию «Человек года» в номинации «Цифровизация бизнеса».

Реклама, https://cyber-strategy.ru/
Автор: Александр Вознесенский
Самое читаемое
  • В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»
  • В Красноярске закрылись «Перцы» на МираВ Красноярске закрылись «Перцы» на Мира
  • Владимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского краяВладимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского края
  • «Переезду быть»: «РусГидро» нашла подрядчика для ремонта штаб-квартиры в Красноярске«Переезду быть»: «РусГидро» нашла подрядчика для ремонта штаб-квартиры в Красноярске
  • Сеть «Лукойл» заходит в КрасноярскСеть «Лукойл» заходит в Красноярск
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.