В Красноярском крае запустили школу кибербезопасности для старшеклассников

Проект охватит пять городов края. Первые занятия уже прошли в Красноярске.

Компания «КИБЕР Стратегия» совместно с министерством цифрового развития Красноярского края, его подведомственным учреждением — «Центр информационных технологий» запустила серию открытых уроков по основам информационной безопасности для учеников старших классов школ. «Школа инфобеза» пройдет в 10 школах в городах: Красноярск, Ачинск, Железногорск, Сосновоборск, Канск.

Обучение основам информационной безопасности — тот вопрос, который нельзя откладывать в долгий ящик. С развитием технологий возникают новые виды киберугроз, растёт количество киберпреступлений. При этом дети и подростки входят в одну из групп риска. Мы готовили материалы для открытых уроков на основе практического опыта нашей компании, но постарались преподнести информацию в доступной форме. » — рассказывает о проекте руководитель отдела продаж компании «КИБЕР Стратегия» Павел Стригин.

Фото: пресс-служба компании «КИБЕР Стратегия»

Первый урок «Школы инфобеза» прошел в красноярской гимназии № 1 «Универс». В нем принял участие и.о. министра цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Такие уроки помогают повысить грамотность учащихся в вопросах безопасности в сети, способствуют формированию информационно-коммуникационной культуры у обучающихся как фактора защиты в информационном обществе. Важно научить школьников базовым правилам, которые помогут избежать различных рисков при пользовании персонального компьютера и смартфона, работе в Интернете и в целом, так называемой, „кибергигиене“» — отметил он.

Фото: пресс-служба компании «КИБЕР Стратегия»

В планах организаторов расширение количества школ, участвующих в проекте «Школа инфобеза», чтобы обратить внимание школьников на существующие киберугрозы и помочь им позаботиться о своей безопасности в сети.

Компания «КИБЕР-Стратегия» — это команда высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы над ИТ-проектами разного уровня сложности. Она занимается внедрением решений в области защиты промышленной информации, в том числе для критически значимой инфраструктуры, при помощи отечественных продуктов. Также ее специалисты проводят аудит информационной безопасности в компаниях Красноярска и инструктируют их сотрудников по этому вопросу, что существенно снижает риски возникновения киберугроз.

В 2022 руководитель компании Александр Корощенко получил премию «Человек года» в номинации «Цифровизация бизнеса».

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