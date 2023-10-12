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В Красноярске закрывают Центральный парк

В Красноярске закрывают Центральный парк
Иллюстрация: Центральный парк. Возрождение

Территорию Центрального парка закроют для посещения с 15 октября. Об этом сообщили в Красгорпарке.

#НОВОСТИ
Это связано с тем, что подрядная организация приступает к работам в восточной части парка. В 2024 Центральный парк планируют открыть, но частично. Проход будет возможен со стороны улицы Горького, где сейчас строят детскую площадку «Столбы».
 
Кроме того, сейчас напротив парка ведется строительство метро. Поэтому на участке от улицы Горького до кинотеатра «Луч» вдоль улицы Карла Маркса проход для пешеходов закрыт. Пройти можно по проспекту Мира или в обход парка со стороны улицы Дубровинского. 
 
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Автор: Петр Савельев
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