Аркадий Волков стал помощником депутата горсовета Красноярска

Аркадий Волков стал помощником Ивана Головкина, который был избран депутатом горсовета нового созыва от партии «Зеленые».

Помимо депутатской деятельности г-н Головкин является генеральным директором «8-го канала».

Сегодня вручили удостоверение помощника депутата Городского совета Красноярска Аркадию Волкову. Выпускник 45-й школы Красноярска. Дзюдоист. Считаю, что его жизненный опыт и знания позволят продуктивно работать на благо нашего города Красноярска, — написал Иван Головкин.

Напомним, Аркадий Волков был осужден за мошенничество. Уголовное дело завели на депутата в связи с проектом «Машина добрых дел», в деятельности которого следствие обнаружило коррупционные схемы. Ряд предпринимателей и общественных деятелей Красноярска, комментируя решение суда по делу Волкова, сочли его не соответствующим размерам причиненного ущерба и масштабам преступления в целом.

В марте 2023 Аркадий Волков вышел на свободу условно-досрочно.

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