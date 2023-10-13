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Аркадий Волков стал помощником депутата горсовета Красноярска

Аркадий Волков стал помощником депутата горсовета Красноярска
Иллюстрация: «Выбор народа Z»

Аркадий Волков стал помощником Ивана Головкина, который был избран депутатом горсовета нового созыва от партии «Зеленые».

#НОВОСТИ
Помимо депутатской деятельности г-н Головкин является генеральным директором «8-го канала».
Сегодня вручили удостоверение помощника депутата Городского совета Красноярска Аркадию Волкову. Выпускник 45-й школы Красноярска. Дзюдоист. Считаю, что его жизненный опыт и знания позволят продуктивно работать на благо нашего города Красноярска, — написал Иван Головкин.
Напомним, Аркадий Волков был осужден за мошенничество. Уголовное дело завели на депутата в связи с проектом «Машина добрых дел», в деятельности которого следствие обнаружило коррупционные схемы. Ряд предпринимателей и общественных деятелей Красноярска, комментируя решение суда по делу Волкова, сочли его не соответствующим размерам причиненного ущерба и масштабам преступления в целом.
 
В марте 2023 Аркадий Волков вышел на свободу условно-досрочно. 
 
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Автор: Петр Савельев
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