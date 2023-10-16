«Инрусинвест» построит медицинский центр в Красноярске

ООО «Медика Красноярск» (учреждена новокузнецким АО «Инрусинвест») планирует открыть медицинский центр в Красноярске. Запуск медучреждения запланирован на начало 2025.

Гендиректор ООО «Медика Красноярск» Роман Говор рассказал «КоммерсантЪ-Сибирь» некоторые детали нового проекта. Для медцентра купили здание в центральной части Красноярска, до конца года планируют построить еще одно. Общая площадь комплекса составит 6 тыс. кв м. Инвестиции в проект оцениваются в 1,4 млрд рублей.

Новый медцентр будет аналогичным новокузнецкой «Медике» (ООО «Гранд Медика», 98,28% долей у «Инрусинвеста предпринимателя Александра Говора). Там разместится стационар и амбулатория. В медцентре будут оказывать частные услуги. Медцентры Новокузнецка и Новосибирска работают также по ОМС.

ООО «Медика Красноярск» была зарегистрирована 12 октября 2023. Уставной капитал компании составляет 1 млн рублей.

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