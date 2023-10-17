В Красноярском крае заработал региональный инвестиционный стандарт

Ожидается, что его запуск ускорит процесс реализации инвестпроектов в крае и увеличит активность предпринимателей в этом направлении.

В Красноярском крае внедрили так называемый региональный инвестиционный стандарт — проект Министерства экономического развития РФ, задача которого в том, чтобы сократить путь инвестора от идеи до осуществления капиталовложений, сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири.

Создание КРЕС — как структуры, курирующей инвестпроекты — было одним из этапов подготовки края к внедрению РИС. Помимо этого в крае:

разработали инвестиционную декларацию, которая содержит стратегию развития региона и обязательство губернатора не ухудшать условия ведения бизнеса;

открыли инвестиционный портал с информацией о территориальном планировании региона, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах;

разработали свод инвестиционных правил региона;

создали инвестиционный комитет под председательством губернатора для решения спорных вопросов.

В крае проделана большая работа по внедрению инвестиционного стандарта, и сегодня мы получили достойную оценку наших усилий. Однако это не финал, а лишь один из этапов дальнейшего совершенствования инфраструктуры поддержки инвесторов», — отметил председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Добавим, что с 2024 национальное Агентство стратегических инициатив будет учитывать соответствие стандарту, рассчитывая рейтинг инвестиционной привлекательности регионов.

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