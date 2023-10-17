Стройнадзор просит законсервировать дома компании «КрасЗападСибСтрой»
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края обратилась с соответствующим иском в Арбитражный суд.
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Список проблемных домов на сайте наш.дом.рф, за которыми наблюдает Минстрой страны, увеличился за последние полгода на 16 объектов. В июле 2019 года в нем числилось 56 объектов, сейчас — 72.
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Директор красноярской стройфирмы, обманувшей дольщиков, арестован в Москве
В одном из московских аэропортов вчера был задержан гендиректор строительной компании, растратившей средства дольщиков. Сам предприниматель находился под следствием, под подпиской о невыезде.
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Проблемы красноярских дольщиков решат за 6 млрд рублей
В Красноярском крае для решения проблем обманутых дольщиков из бюджета в течение нескольких лет будет выделено 6 млрд рублей. Вчера об этом сообщили в региональном заксобрании.
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Еще один красноярский застройщик может стать банкротом
В краевой арбитражный суд поступило заявление налоговой инспекции о признании банкротом фирмы «КрасЗападСибСтрой». Эта компания возводит жилой комплекс в районе Мясокомбината.