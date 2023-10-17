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Стройнадзор просит законсервировать дома компании «КрасЗападСибСтрой»

Стройнадзор просит законсервировать дома компании «КрасЗападСибСтрой»
Иллюстрация: freepik / freepik

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края обратилась с соответствующим иском в Арбитражный суд.

#НОВОСТИ
Ведомство просит законсервировать жилой комлекс из трех домов на Бугаче. Степень готовности 1 дома сейчас составляет 37%, второго — 70%, а третьего — 25%. Строительство было остановлено летом 2016. При этом доступ на стройплощадку остается открытым. На территории нет охраны, не установлены бытовые помещения, территория захламлена материалами и строительными отходами, говорится в иске.
 
Иск пока не принят к производству. 
 
Напомним, в 2018 ООО «КрасЗападСибСтрой» признано банкротом решением Арбитражного суда края, в отношении него было открыто конкурсное производство.
 
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Автор: Петр Савельев
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