Жители Красноярска назвали топ-5 самых токсичных для них профессий

Больше всего с агрессией сталкиваются сотрудники, занятые в сферах с повышенной концентрацией общения. О самой «ядовитой» коммуникации заявляют менеджеры по продажам.

Жители Красноярска рассказали, какие сферы деятельности считают самыми токсичными для работающих в них сотрудниках. По данным опроса Группы Ренессанс страхования и исследовательского центра Зарплаты. ру, топ-5 профессий с высоким уровнем агрессии выглядит так:

менеджеры по продажам — 65%;

сотрудники ресторанов быстрого питания — 45%;

работники бухгалтерий — 35%;

ритейл — 35%;

журналистика — 30%.

«Реже всего сталкиваются с нездоровыми отношениями на работе IT-специалисты — только 5% считают атмосферу в коллективе недружелюбной», — отмечают аналитики.

При этом красноярцы подчеркивают степень влияния плохих отношений в коллективе на самочувствие: они говорят о бессоннице (35%), тревожных расстройствах (40%) и выгорании (70%).

Токсичная обстановка в коллективе — одна из проблем, которая входит в топ-10 причин обращений сотрудников к психологам. По востребованности проблема взаимоотношений в коллективе сотрудников уступает только таким проблемам как межличностные взаимоотношения (18% запросов) и проблема эмоционального выгорания (12%)», — комментирует Юлия Галаничева, управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование».

При этом большинство красноярцев (85%) готовы терпеть оскорбительное отношение только за существенное повышение заработной платы:

треть опрошенных (30%) готовы довольствоваться суммой от 10 до 20 тыс. рублей;

каждый четвертый респондент (25%) сообщил, что для этого ему нужна прибавка к зарплате от 20 до 50 тыс. рублей;

5% — хотят ежемесячно получать прибавку не менее 100 тыс. рублей.

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