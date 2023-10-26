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Бывшего проректора СФУ осудили за растрату почти 1 млн рублей

Бывшего проректора СФУ осудили за растрату почти 1 млн рублей
Иллюстрация: СФУ

Бывший первый проректор Павел Вчерашний и его подельники осуждены за присвоение и растрату 0,84 млн рублей бюджетных средств, сообщили в краевой прокуратуре.

#НОВОСТИ
По информации ведомства, в 2016 Павел Вчерашний вместе с начальником административно-правового управления заключил от имени университета с сотрудниками учреждения 12 договоров оказания услуг. Стоимость работ по ним составляла от 30 до 119 тыс. рублей, в общем размере — 759 тыс. рублей. На деле «возмездные услуги» оказались текущей деятельностью работников, за которую они получали заработную плату. Фактически договоры не исполнялись. Услуги оплачивались за счёт средств Министерства образования РФ.
 
А в мае...июль 2016 бывший проректор совершил растрату средств университета. От имени образовательного учреждения он заключил договор с руководителем Дирекции общественного центра университета на преобразование территории СФУ «Студгородок» для подготовки к зимней Универсиаде. Речь шла о разработке схемы пешеходных связей, устройству скверов, уличного освещения. Проекты составили другие лица, а 82 650 рублей получила Дирекция.
Свою вину подсудимые не признали, университет в судебном заседании ходатайствовал о прекращении уголовного дела ввиду отсутствия ущерба», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Павел Вчерашний и двое его сообщников приговорены к штрафам в размерах 700, 300 и 150 тыс. рублей соответственно. Прокурор также просил назначить принудительные работы. После поступления приговора в прокуратуре его планируют обжаловать. 
 
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Автор: Петр Савельев
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