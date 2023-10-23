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Против Евгения Генералова возбудили еще одно уголовное дело

Против Евгения Генералова возбудили еще одно уголовное дело
Иллюстрация: t.me/krpronws

В этот раз за незаконное предпринимательство. Это уже четвертое дело против бизнесмена.

#НОВОСТИ

Уголовное дело о незаконном предпринимательстве возбудили против красноярского бизнесмена Евгения Генералова, сообщает прокуратура Красноярского края, которая и инициировала процесс.

В ведомстве полагают, что с 2014 по 2023 Генералов продавал и сдавал в аренду земельные участки на территории города и края, не регистрируя себя как ИП, чтобы не платить налоги.

В общей сложности таким образом он заработал более 600 млн рублей. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства преступления и причастных к нему людей.

Напомним, что Евгения Генералова задержали примерно месяц назад, по подозрению в мошенничестве. Сейчас против него возбуждено три подобных дела (сегодняшнее — четвертое). Сам бизнесмен был отправлен под арест на два месяца.

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Автор: Петр Савельев
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