В Красноярске задержали бизнесмена Евгения Генералова

Полицейские задержали троих жителей Красноярска, подозреваемых в мошенничества под видом продажи земельного участка и жилого дома в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный».

По нашим данным, один из задержанных — бизнесмен Евгений Генералов.

По информации пресс-службы краевой полиции, в январе 2020 Красноярска обратилась к мужчине, который занимался малоэтажным строительством. Она хотела купить земельный участок с жилым домом. Ей предложили участок ул. Зарничная. От покупательницы скрыли, что ранее по этому объекту был заключен договор купли-продажи с другим человеком. Кроме того, выяснилось, что на объект было наложено обременение в виде ипотеки, что не позволит оформить его в собственность.

Женщина передала продавцу более 6 млн рублей, в том числе и деньги для погашения ипотеки. В 2022 году владелец земельного участка и жилого дома потребовал выселения. В итоге красноярка обратилась в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина стала жертвой организованной преступной группой. Сейчас все трое подозреваемых задержаны.

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