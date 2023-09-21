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В Красноярске задержали бизнесмена Евгения Генералова

В Красноярске задержали бизнесмена Евгения Генералова
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Полицейские задержали троих жителей Красноярска, подозреваемых в мошенничества под видом продажи земельного участка и жилого дома в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный».

#НОВОСТИ
По нашим данным, один из задержанных — бизнесмен Евгений Генералов.
 
По информации пресс-службы краевой полиции, в январе 2020 Красноярска обратилась к мужчине, который занимался малоэтажным строительством. Она хотела купить земельный участок с жилым домом. Ей предложили участок ул. Зарничная. От покупательницы скрыли, что ранее по этому объекту был заключен договор купли-продажи с другим человеком. Кроме того, выяснилось, что на объект было наложено обременение в виде ипотеки, что не позволит оформить его в собственность. 
 
Женщина передала продавцу более 6 млн рублей, в том числе и деньги для погашения ипотеки. В 2022 году владелец земельного участка и жилого дома потребовал выселения. В итоге красноярка обратилась в полицию. 
 
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина стала жертвой  организованной преступной группой. Сейчас все трое подозреваемых задержаны. 
 
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Автор: Петр Савельев
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