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Работника «Нетипичной пельменной» осудят за пожар в ТЦ «Взлетка Плаза»

Работника «Нетипичной пельменной» осудят за пожар в ТЦ «Взлетка Плаза»
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней сотрудницы «Нетипичной пельменной» на Взлетке. По версии следствия, из-за ее невнимательности в кафе произошел пожар.

#НОВОСТИ
В пресс-службе краевой полиции рассказали, что женщину обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности. В ноябре 2022 она в конце смены не выключила фритюрницу. Это привело к тому, что масло в приборе воспламенилось. Огонь быстро распространился на помещение кухни и фасад здания. Также в пожаре пострадали 19 торговых точек, работающих в ТЦ «Взлетка Плаза». Сумма ущерба превысила 101 млн рублей.
 
На женщину завели уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности». Ей грозит до 1 года лишения свободы. 
 
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Автор: Петр Савельев
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