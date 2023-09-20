Работника «Нетипичной пельменной» осудят за пожар в ТЦ «Взлетка Плаза»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней сотрудницы «Нетипичной пельменной» на Взлетке. По версии следствия, из-за ее невнимательности в кафе произошел пожар.
В пресс-службе краевой полиции рассказали, что женщину обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности. В ноябре 2022 она в конце смены не выключила фритюрницу. Это привело к тому, что масло в приборе воспламенилось. Огонь быстро распространился на помещение кухни и фасад здания. Также в пожаре пострадали 19 торговых точек, работающих в ТЦ «Взлетка Плаза». Сумма ущерба превысила 101 млн рублей.
На женщину завели уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности». Ей грозит до 1 года лишения свободы.
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