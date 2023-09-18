Руководителя управления ИТ соцфонда по Красноярскому краю подозревают во взятке
Следователи во время расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника управления информационных технологий СФР по Красноярскому краю выявили еще один эпизод преступной деятельности.
Г-на Злотникова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в июне 2021 обвиняемый и директор компании «Лерком» договорились, что начальник управления окажет содействие в заключении с «Леркомом» госконтракта на выполнение работ по модернизации локально вычислительной сети фонда. Стоимость контракта составляла 5,3 млн рублей. В сентябре 2021 этот контракт был заключен. В итоге компания к срокам окончания контракта выполнила не все работы. Однако начальник управления информационных технологий ОПФР подписал акт сдачи-приёмки выполненных работ. После этого мужчина получил взятку в размере 1,3 млн рублей за содействие в заключении государственного контракта.
Работы по контракту не выполнены до сих пор. Соцфонду причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.
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