Бывшего замначальника краевой полиции Привалихина обвинили в крышевании ритуальных услуг

Считается, что он за взятки прикрывал деятельность одной из похоронных фирм. В общей сложности он получил от бизнесмена порядка 9 млн рублей.

Бывший заместитель начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Михаил Привалихин получал взятки от руководителя одной из компаний, оказывающих ритуальные услуги в регионе. Об этом заявила прокуратура, оглашая обвинительное заключение в Центральном районном суде Красноярска, где началось разбирательство по делу экс-полицейского.

Взятки передавались за крышевание предпринимателя и его фирмы, а также за разрешение конфликта с конкурентом», — рассказали в прокуратуре.

Следствие полагает, что первую взятку в размере 2 млн рублей Привалихин получил весной 2019, а после потребовал систематических выплат в размере 100.. 500 тыс. рублей. В итоге к декабрю 2020 он получил 31 взятку на общую сумму 5 млн рублей. В 2022 он получил еще 1,6 млн рублей и дорогой смартфон за разрешение конфликта с фирмой, конкурирующей с его «протеже».

В суде Михаил Привалихин признал часть обвинений. Правда, какую именно — не сообщается.

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Также под подозрение попали один из его подчиненных и бывший сотрудник полиции, обеспечивавший безопасность рынка «Южный» в Красноярске.

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