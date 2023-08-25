Бывшему директору Татышев-парка грозит до 12 лет лишения свободы

Прокуратура направила в суд уголовное дело о получении двух взяток на сумму 1 млн рублей экс-директором «Татышев-парк» Сергеем Васильевым.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Красноярска. Сергею Васильеву грозит до 12 лет лишения свободы за каждое из преступлений, а также штраф до 90 млн руб.

По версии следствия, в 2021 руководитель Татышев-парка помог подрядчику «Сибирский тёплый дом» заключить контракт стоимостью 16 млн рублей на монтаж и демонтаж новогодней елки на территории острова Татышев. За победу в аукционе он получил от предпринимателя 800 тыс. рублей. Затем компания победила в другом конкурсе по техобслуживанию светодинамической медиасистемы Вантового моста, музейного центра «Площадь мира» и краевой филармонии. За это Васильев получил 200 тысяч рублей и рассчитывал еще на «доплату». Передача денег проходила под контролем правоохранителей в июле 2022.

Экс-директор вину не признал, получение 800 тыс. рублей он отрицает, а 200 тыс. якобы передавались за охоту, на которую он ездил вместе с предпринимателем. Сейчас Сергей Васильев находится под стражей. На его имущество стоимостью более 29 млн рублей наложен арест.

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