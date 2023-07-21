Бывшего замминистра экологии Красноярского края подозревают в злоупотреблении полномочиями

Вместе с ним фигурантом уголовного дела стал экс-руководитель краевого госучреждения «Лесное дело».

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края стал подозреваемым в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего региональный бюджет потерял около 1,2 млн рублей. В аналогичной ситуации оказался и экс-руководитель КГКУ «Лесная охрана». 21 июля в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 285 УК РФ. Основанием стали материалы, которые предоставили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции.

На момент публикации следствие выдвигает такую версию: с декабря 2016 по август 2020 руководитель «Лесной охраны» фиктивно трудоустроил на должность государственного инспектора по охране леса своего знакомого. Фактически же мужчина работал на базе отдыха, которая находилась во владении семьи заместителя министра природных ресурсов и экологии Красноярского края. Он и отдал руководителю «Лесной охраны» распоряжение о фиктивном трудоустройстве.

За почти четыре года мужчине выплатили зарплату общей суммой около 1,2 млн рублей. Для этого использовали средства бюджета Красноярского края.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

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