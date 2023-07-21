Бывшего замминистра экологии Красноярского края подозревают в злоупотреблении полномочиями
Вместе с ним фигурантом уголовного дела стал экс-руководитель краевого госучреждения «Лесное дело».
Мужчину приговорили к шести годам колонии, штрафу в размере полученной взятки, а также запрету занимать государственные и муниципальные должности в течение пяти лет.
В Красноярске завершили расследование в отношении бывшего директора Татышев-парка
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МАУ «Татышев-парк» Сергея Васильева. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.
В Красноярске осудили экс-руководителя регионального Отделения Фонда соцстрахования
Сергей Москвин, который ранее возглавлял отделение ФСС, приговорен к 6 годам колонии строгого режима за получение взятки в 1,6 млн рублей.
Экс-прокурору Березовского района дали 10,5 года за взятку
Деньги он получил за то, чтобы ведомство не проводило проверку скандальной «Сибирской Венеции».
Замдиректора ДК «Свердловский» в Красноярске подозревают в хищении средств работников
Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении денежных средств работников ДК «Свердловский» заместителем директора учреждения. Его подозревают в мошенничестве.
На красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФР
Следователи на основании материалов УФСБ России по краю возбудили уголовное дело за дачу взятки представителям Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.
Руководитель красноярского ПСК «Союз» получил срок за растрату 91 млн рублей
Деньги, предназначенные для оплаты коммуналки, он потратил на собственные нужды.
В Красноярске зафиксировано более 1 000 случаев коррупции
Почти полторы сотни из них — в крупно и особо крупном размере. Всего же за год в городе зарегистрировано более 20 тыс различных преступлений.