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Руководителя департамента градостроительства мэрии отправили под домашний арест

Руководителя департамента градостроительства мэрии отправили под домашний арест
Иллюстрация: администрация города

Заместитель главы города Красноярска – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников будет находиться под домашним арестом в течение 2 месяцев.

#НОВОСТИ
Такое решение принял Емельяновский районный суд. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
 
По версии следствия, в феврале 2023 Дмитрий Веретельников распорядился выплатить своему заместителю компенсаций, который уволялся из-за сокращения его должности. Через несколько недель бывший заместитель устроился в подведомственное г-ну Веретельникову учреждение – Управление капитального строительства. Тем не менее мужчине незаконно перечислили 370 тыс. рублей.
 
Напомним, пост заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства Дмитрий Веретельников занимает с 21 сентября 2022.
 
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Автор: Петр Савельев
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