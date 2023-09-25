Руководителя департамента градостроительства мэрии отправили под домашний арест
Заместитель главы города Красноярска – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников будет находиться под домашним арестом в течение 2 месяцев.
Такое решение принял Емельяновский районный суд. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
По версии следствия, в феврале 2023 Дмитрий Веретельников распорядился выплатить своему заместителю компенсаций, который уволялся из-за сокращения его должности. Через несколько недель бывший заместитель устроился в подведомственное г-ну Веретельникову учреждение – Управление капитального строительства. Тем не менее мужчине незаконно перечислили 370 тыс. рублей.
Напомним, пост заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства Дмитрий Веретельников занимает с 21 сентября 2022.
Читайте также:
-
В Красноярске бизнесмена Евгения Генералова арестовали на 2 месяца
Предприниматель Евгений Генералов на 2 месяца заключён под стражу по уголовному делу о мошенничестве под видом продажи земельного участка и жилого дома в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный».22.09.2023Новости ДККрасноярск
-
Дело Алексея Подсохина о взятке прокурору дошло до суда
Бизнесмен пытался купить лояльность служителя закона к своему бизнесу. Сам он скрывается сейчас за границей.
-
В Красноярске задержали бизнесмена Евгения Генералова
Полицейские задержали троих жителей Красноярска, подозреваемых в мошенничества под видом продажи земельного участка и жилого дома в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный».