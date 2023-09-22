В Красноярске бизнесмена Евгения Генералова арестовали на 2 месяца

Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Предприниматель Евгений Генералов на 2 месяца заключён под стражу по уголовному делу о мошенничестве под видом продажи земельного участка и жилого дома в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный».