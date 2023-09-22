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В Красноярске бизнесмена Евгения Генералова арестовали на 2 месяца

В Красноярске бизнесмена Евгения Генералова арестовали на 2 месяца
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Предприниматель Евгений Генералов на 2 месяца заключён под стражу по уголовному делу о мошенничестве под видом продажи земельного участка и жилого дома в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный».

#НОВОСТИ
Решение принял Центральный районный суд Красноярска. Г-н Генералов и двое его сообщников будут находиться в СИЗО до 20 ноября 2023.  
 
Накануне DK.RU писал, что женщина передала бизнесмену более 6 млн рублей за земельный участок и жилой дом. В итоге затем ее выселили из него. 
 
Евгений Генералов и остальные участники организованной преступной группы задержаны. По местам их жительства прошли обыски. Проверяется причастность группы к совершению других преступлений.
 
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Автор: Петр Савельев
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