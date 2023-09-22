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Дело Алексея Подсохина о взятке прокурору дошло до суда

Дело Алексея Подсохина о взятке прокурору дошло до суда
Автор фото: Racool_studio. Иллюстрация: freepik.com

Бизнесмен пытался купить лояльность служителя закона к своему бизнесу. Сам он скрывается сейчас за границей.

#НОВОСТИ

Обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении учредителя одной из строительных фирм Красноярска утверждено замом генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Позже в ведомстве уточнили ТАСС, что речь идет о владельце скандально известной в Красноярске компании «Сибирская Венеция» Алексее Подсохине.

Уголовное дело против него было возбуждено по факту взятки в размере 500 тыс. рублей экс- прокурору Березовского района Красноярского края Бекхану Аслаханову, который в июле поучил за это преступление 10,5 года колонии строгого режима.

«Бизнесмен рассчитывал ежемесячно передавать прокурору района такую сумму в качестве платы за общее покровительство его бизнесу», — рассказали в прокуратуре.

Еще до возбуждения дела Подсохин уехал из России и теперь скраываетс за рубежом. Однако, как говорят в ведомстве, это не является препятствием для отправления правосудия.

«В исключительных случаях по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях разбирательство может проводиться в отсутствие подсудимого, который скрывается за пределами РФ и уклоняется от явки в суд, при условии, что он не был осужден по этому делу иностранным государством», — пояснили в прокуратуре.

Теперь Подсохину будет грозить до 12 лет колонии и штраф до 30 млн рублей.

Добавим, что деньги бизнесмен передавал экс-прокурору через посредников — своего подчиненного и брата Аслаханова. Эти двое также попали под уголовное преследование по факту участие в этом преступлении. Родственник экс-прокурора получил 8 лет лишения свободы, сотрудник «Сибирской Венеции» — 5 лет условно, поскольку сотрудничал со следствием.

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Автор: Петр Савельев
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