В Красноярске суд завершил предварительное рассмотрение иска о «Платинум Арене»
Арбитражный суд завершил предварительное рассмотрение иска прокуратуры Свердловского района о передаче «Платинум Арене» из краевой собственности в собственность компании-дарителя.
Как уточняет ТАСС, арбитраж перешел к судебному разбирательству. Следующее заседание пройдет 15 декабря. Ответчиками по делу выступают - агентство по управлению госимуществом края, краевое госучреждение «Региональный центр спортсооружений», минспорта края и АО «Платинум Арена».
Ранее DK.RU писал, что прокуратура проверила соблюдение градостроительных норм при эксплуатации спортивного комплекса «Платинум Арена» и нашла нарушения. Ведомство просило вернуть переданный в дар Красноярскому краю спортивный комплекс «Платинум Арена».
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