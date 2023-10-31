Аэропорт Красноярск перешел на осенне-зимнее расписание

Расписание будет действовать до 31 марта 2024. Среди новых направлений — Китай. В остальном полетная программа не претерпела особых изменений.

Из аэропорта Красноярск на восток можно будет улететь в Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Улан-Удэ, Нижнеангарск, Якутск и Читу. Среди западных направлений — Москва (до 9 рейсов в сутки), Санкт-Петербург (до 3 рейсов в сутки), Сочи, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Уфа, Тюмень, Тобольск, Новый Уренгой, Сургут и Ханты-Мансийск.

Что касается городов Сибири, то из Красноярска будет возможность улететь в Абакан, Барнаул, Братск, Горно-Алтайск, Иркутск, Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, Новосибирск (до 5 рейсов в сутки), Норильск, Омск,Томск, малые города Красноярского края.

Среди международных направлений новинкой станет Китай. Уже можно купить билеты в Харбин, ожидается старт продаж на рейсы в Пекин и город-курорт Санья.

Среди других направлений — Бангкок, Пхукет, Паттайя, Коломбо (Шри-Ланка), Казахстан (Алматы и Астана), Кыргызстан (Бишкек и Ош), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Ташкент и Наманган), Азербайджан (Баку) и Монголия (Улан-Батор).

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