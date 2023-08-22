«КрасАвиа» открывает регулярный рейс из Красноярска в Хатангу

Перелеты начнут выполнять с 14 сентября. Стоимость билета в одну сторону — 19 тыс. рублей, продажи уже открыты.

Авиакомпания «КрасАвиа» запустила регулярный рейс в Хатангу: полеты начнутся с 14 сентября. Они будут выполняться единожды в неделю, по четвергам. Путь от международного аэропорта Красноярск до аэропорта «Хатанга» займет 4 часа 20 минут.

По информации «КрасАвиа», стоимость билета в одну сторону — 19 тыс. рублей. На момент публикации на сайте красноярского аэропорта доступны билеты эконом-класса за 20 913 рублей.

Стоимость билетов на перелет в Хатангу в сентябре, подобранных сервисом Aviasales, составляет от 19 874 до 48 250 рублей.

Сейчас доступны два варианта перелетов: прямой рейс и полет с пересадкой в Норильске.

Рейсы будут выполняться на самолете ATR-42. Пассажиры смогут бесплатно провезти 23 кг багажа и еще 5 кг ручной кладью.

Стабильное регулярное воздушное сообщение с материком особенно актуально для северян в осенний период, когда многие возвращаются из отпусков, а альтернативных видов транспорта на север Таймырского полуострова, где расположено сельское поселение, просто нет. Это касается и социально значимых грузов, которые после окончания речной навигации можно доставить на север только по воздуху», — дополняют в «КрасАвиа».

Непосредственно из Хатанги рейсами «КрасАвиа» пассажиры смогут прибыть в населенные пункты Хета, Новая, Катырык, Сындасско, Попигай, Новорыбную.

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