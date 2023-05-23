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Aero Nomad Airlines открыла полёты из Красноярска в Ош

Aero Nomad Airlines открыла полёты из Красноярска в Ош
Иллюстрация: ДК

Рейсы в киргизский город Ош будут выполняться раз в неделю. Первый самолет Airbus A320 вылетел туда уже сегодня, 23 мая.

#НОВОСТИ
Из Красноярска улететь можно будет до 30 мая по вторникам (вылет в 00:30, прилёт в 02:55).  С 6 по 20 июня по вторникам (вылет в 08:30, прилёт в 11:00), с 27 июня по 24 октября по вторникам (вылет в 00:30, прилёт в 02:55) 
 
Из Оша до 30 мая самолеты будут летать по понедельникам (вылет в 19:00, прилёт в 23:00),  с 6 по 20 июня по вторникам (вылет в 02:50, прилёт в 06:50), с 26 июня по 23 октября по понедельникам (вылет в 19:00, прилёт в 23:00). 
 
Время указано местное. Стоимость перелёта в одну сторону обойдется от 7 660 рублей (в тариф входит и багаж), а туда и обратно — от 18 286 рублей, сообщили в пресс-службе аэропорта.
 
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Полетная программа стартует с 24 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю.

Автор: Петр Савельев
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