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«Аэрофлот» начнет летать из Красноярска на Пхукет

«Аэрофлот» начнет летать из Красноярска на Пхукет
Иллюстрация: ДК

В октябре авиакомпания возобновит полёты на популярный курорт Таиланда из Владивостока и Красноярска. Кроме того, на Пхукет можно будет улететь из Новосибирска и Хабаровска.

#НОВОСТИ
В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, что продажа билетов на это направление уже открыта. Прямые рейсы из Владивостока возобновят с 4 октября, а с 6 октября — из Красноярска. Улететь можно будет 2 раза в неделю. 
 
Напомним, что в июле перевозчик запустил рейсы в Бангкок из Новосибирска, Владивостока, Иркутска и Красноярска и на Пхукет — из Новосибирска и Хабаровска.

Справка

 
«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2022 «Аэрофлот» перевёз 20,5 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 40,7 млн.
 

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Автор: Петр Савельев
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