Красноярску добавили субсидируемых авиамаршрутов

До этого список состоял из 17 маршрутов. Летало по ним четыре авиакомпании.

Росавиация расширила перечень маршрутов, которые будут субсидироваться из бюджета. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Из Красноярска по этой программе теперь будут летать в Новый Уренгой и Ханты-Мансийск. Оба направления будет обслуживать «Аэрофлот».

На этих маршрутах программа субсидирования будет действовать с сентября до конца ноября 2023.

Ранее таким образом из Красноярска можно было улететь в 17 российских городов. Обслуживали эти направления авикомпании «Азимут», «Аэрофлот», «КрасАвиа» и «Ред Вингс».

Помимо красноярских маршрутов Росавиация распространила субсидирование авиаперевозок на перелеты Волгоград — Сургут, Иркутск — Томск, Махачкала — Нижневартовск, Нижневартовск — Пермь, Омск — Томск.

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