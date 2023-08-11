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Красноярску добавили субсидируемых авиамаршрутов

Красноярску добавили субсидируемых авиамаршрутов
Иллюстрация: vk.com/krasavia

До этого список состоял из 17 маршрутов. Летало по ним четыре авиакомпании.

#НОВОСТИ

Росавиация расширила перечень маршрутов, которые будут субсидироваться из бюджета. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Из Красноярска по этой программе теперь будут летать в Новый Уренгой и Ханты-Мансийск. Оба направления будет обслуживать «Аэрофлот».

На этих маршрутах программа субсидирования будет действовать с сентября до конца ноября 2023.

Ранее таким образом из Красноярска можно было улететь в 17 российских городов. Обслуживали эти направления авикомпании «Азимут», «Аэрофлот», «КрасАвиа» и «Ред Вингс».

Помимо красноярских маршрутов Росавиация распространила субсидирование авиаперевозок на перелеты Волгоград — Сургут, Иркутск — Томск, Махачкала — Нижневартовск, Нижневартовск — Пермь, Омск — Томск.

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Автор: Петр Савельев
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