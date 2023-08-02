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«КрасАвиа» приросла в пассажирах более чем на четверть

«КрасАвиа» приросла в пассажирах более чем на четверть
Иллюстрация: krasavia.ru

По регулярным рейсам прирост еще существеннее.

#НОВОСТИ

За первые шесть месяцев 2023 авиакомпания «КрасАвиа» перевезла 217 тыс. пассажиров, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Основной прирост произошел в сегменте регулярных рейсов. Здесь число пассажиров увеличилось на 42% год к году и составило 165 тыс. человек.

Прошлый год стал для нас рекордным по многим показателям, и мы не сбавили темп — продолжаем расширять маршрутную сеть, повышаем уровень сервиса для наших пассажиров, внедряем новые технологии, укрепляем техническую базу. Одним словом, стремимся к статусу лучшей региональной авиакомпании», — говорит генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Сегодня «КрасАвиа» летает по 34 маршрутам, среди которых и одни международный — Красноярск-Улан-Батор. В марте этого года ее уставный капитал увеличился более чем на 15 млн. рублей и теперь составляет почти 915 млн рублей. Принадлежит авиакомпания правительству Красноярского края. В 2022 она заработала 1,18 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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