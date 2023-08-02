«КрасАвиа» приросла в пассажирах более чем на четверть
По регулярным рейсам прирост еще существеннее.
За первые шесть месяцев 2023 авиакомпания «КрасАвиа» перевезла 217 тыс. пассажиров, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Основной прирост произошел в сегменте регулярных рейсов. Здесь число пассажиров увеличилось на 42% год к году и составило 165 тыс. человек.
Прошлый год стал для нас рекордным по многим показателям, и мы не сбавили темп — продолжаем расширять маршрутную сеть, повышаем уровень сервиса для наших пассажиров, внедряем новые технологии, укрепляем техническую базу. Одним словом, стремимся к статусу лучшей региональной авиакомпании», — говорит генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.
Сегодня «КрасАвиа» летает по 34 маршрутам, среди которых и одни международный — Красноярск-Улан-Батор. В марте этого года ее уставный капитал увеличился более чем на 15 млн. рублей и теперь составляет почти 915 млн рублей. Принадлежит авиакомпания правительству Красноярского края. В 2022 она заработала 1,18 млрд рублей.
Читайте также:
-
Чартерные рейсы на Шри-Ланку полетят из Красноярска
Перелеты начнутся зимой 2023. Точкой прибытия станет аэропорт Коломбо. Ориентировочная продолжительность заездов — 10 ночей.
-
«Россия» запустила прямые рейсы Красноярск…Горно-Алтайск
Авиакомпания «Россия» начала полеты в Горно-Алтайск из Красноярска.
-
«Аврора» увеличит число перелетов между Красноярском и Улан-Удэ
Сейчас компания летает по этому маршруту дважды в неделю. С конца июля количество рейсов увеличится до пяти.