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«Россия» запустила прямые рейсы Красноярск…Горно-Алтайск

«Россия» запустила прямые рейсы Красноярск…Горно-Алтайск
Иллюстрация: airports-online.ru

Авиакомпания «Россия» начала полеты в Горно-Алтайск из Красноярска.

#НОВОСТИ

Ранее «Россия» по этому направлению не летала. Полеты будут выполняться два раза в неделю на Sukhoi Superjet 100.

Рейсы Красноярск…Горно-Алтайск открываются в рамках расширения межрегионального сообщения из сибирского авиатранспортного узла «России», — рассказали в пресс-службе аэропорта Емельяново.

Сейчас из Красноярска полеты в Горно-Алтайск также выполняются авиакомпанией «Красавиа».

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Автор: Петр Савельев
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