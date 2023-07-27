«Россия» запустила прямые рейсы Красноярск…Горно-Алтайск

Авиакомпания «Россия» начала полеты в Горно-Алтайск из Красноярска.

Ранее «Россия» по этому направлению не летала. Полеты будут выполняться два раза в неделю на Sukhoi Superjet 100.

Рейсы Красноярск…Горно-Алтайск открываются в рамках расширения межрегионального сообщения из сибирского авиатранспортного узла «России», — рассказали в пресс-службе аэропорта Емельяново.

Сейчас из Красноярска полеты в Горно-Алтайск также выполняются авиакомпанией «Красавиа».

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