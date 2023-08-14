Прямые авиарейсы из Красноярска в Ханты-Мансийск и Новый Уренгой запустят в сентябре 2023

Осуществлением перелетов займется авиакомпания «Россия». Билеты будут доступны по субсидированным тарифам.

В сентябре 2023 прямых авиарейсов из Красноярска станет больше: воздушные судна «России» начнут летать в Ханты-Мансийск и Новый Уренгой.

В авиакомпании сообщают, что улететь в Ханты-Мансийск напрямую можно будет со 2 сентября. Осуществлять полеты планируется дважды в неделю, по средам и субботам. Точкой прибытия станет аэропорт Югры.

С 16 сентября запустятся и прямые перелеты в Новый Уренгой. Они тоже будут проходить по средам и субботам.

В «России» отмечают, что время авиарейсов подбирали так, чтобы выстроить удобную стыковку с полетами в другие регионы Дальневосточного округа.

Как «ДК» сообщал ранее, приобрести билеты пассажиры смогут и по субсидированным тарифам. Программа субсидирования этих авиамаршрутов будет действовать до ноября 2023.

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