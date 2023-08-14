Nordwind запустили распродажу авиабилетов из Красноярска в Сочи и Казань

Скидки будут действовать до 16 августа. Диапазон цен — от 9 до 16 тыс. за билеты в обе стороны.

Nordwind объявили о старте распродажи билетов на авиарейсы в Сочи и Казань. Сниженные цены будут актуальны до 16 августа 2023. Перелеты пройдут со 2 октября по 20 декабря.

За означенную стоимость пассажиры смогут приобрести два билета — на рейс в город назначения и обратный перелет.

По информации, опубликованной в соцсетях аэропорта Красноярск, будут доступны несколько ценовых категорий.

Самая минимальная стоимость — у билетов в Казань на октябрь: они обойдутся в 9 096 рублей. В ноябре и декабре цена поднимется до 9 726 рублей.

Стартовая стоимость авиабилетов в Сочи выше: на октябрьские перелеты понадобится 16 096 рублей. В ноябре цена составит от 12 996 до 14 996 рублей. В декабре стоимость вернется к 12 996 рублям.

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