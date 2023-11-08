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Спрос на инвестиционное золото вырос в 15 раз в Красноярском крае

Спрос на инвестиционное золото вырос в 15 раз в Красноярском крае
Иллюстрация: freepik.com / Rainbow Stock

Максимальный капитал, вложенный в золотые слитки осенью 2023, составил 18 млн рублей. Самыми популярными стали слитки массой 5 и 10 граммов.

#НОВОСТИ

Осенний период в 2023 стал драйвером для инвестиционного золота: в последние несколько месяцев спрос на него увеличился в 15 раз, чем за два предыдущих года. В золотые слитки «ушли» значительные части капиталов — например, максимальные суммы активов достигли 12 млн и 18 млн рублей. Такие данные в ноябре озвучили специалисты Красноярского филиала Россельхозбанка.

Они отмечают, что золото воспринимается в качестве «защитного актива», который сохраняет устойчивость к экономическим изменениям. При этом рентабельность золотых инвестиций ощутимо связана со сроком инвестирования.

В случае с краткосрочными операциями до года рентабельность может быть минимальной. Размещение средств в золоте эффективнее планировать на пять-десять лет.

Инвестируя в золото, можно заработать в рублях благодаря росту долларовой цены и котировок самого доллара. А в долгосрочной перспективе золото может защитить капитал от обесценивания. Повышенный спрос в Красноярском крае на покупку драгоценных металлов во многом обусловлен желанием инвесторов разнообразить формат вложений, а также отменой НДС на покупку золотых слитков для инвестиционных целей», — говорит Наталья Михайлова, директор Красноярского филиала Россельхозбанка.

Специалисты отметили, что самую высокую популярность у красноярских инвесторов получили золотые слитки массой 5 и 10 граммов: их доля в общем количестве слитков, на которые поступили заказы, составила 55%.

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Автор: Петр Савельев
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